"Новости дня": на севере Москвы построят новую дорогу от ТТК до Ленинградского проспекта

На севере Москвы построят новую дорогу, которая соединит Третье транспортное кольцо и Ленинградский проспект. Автомобилисты получат дополнительный маршрут, который сократит перепробег при движении по внутренней стороне ТТК в сторону Нижней Масловки.

Магистраль пройдет от развязки вдоль Смоленского направления Московской железной дороги. Автотрасса минует Центральный Московский ипподром. Финальной точкой станет Ленинградский проспект. Вдоль нового маршрута появятся парковки и велодорожки для любителей активного отдыха.

