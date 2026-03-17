Собянин: завершен важный этап строительства новой станции метро "Достоевская"

На станции "Достоевская" Кольцевой линии метро Москвы завершили правый обходной тоннель. О строительстве в своем блоге рассказал Сергей Собянин. Общая готовность станции составляет 44%. Это один из самых сложных проектов в московском метро.

Стройка идет в центре города, где наверху плотно расположены дома, а под землей – много воды и масса инженерных коммуникаций. Сейчас у строителей важный этап работ, поскольку обходные тоннели позволяют перезапустить движение поездов и не закрывать действующую линию.

