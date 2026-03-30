Весенняя уборка началась у Живописного моста в Москве

У Живописного моста в Москве началась весенняя генеральная уборка. Коммунальные службы моют улицы, дороги, тротуары и фасады домов.

Бетонные и металлические конструкции промывают вручную с помощью аппаратов высокого давления, автовышек и поломоечных машин. Работы ведет бригада из двух человек и трех водителей.

Фасады домов вдоль дорог с интенсивным движением промывают в полном объеме: за зиму на них оседает пыль и взвесь от автомобилей. Своевременная уборка снижает трудоемкость работ и напрямую влияет на здоровье горожан.

