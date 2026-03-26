В московском метро начали снимать вторые вестибюльные двери. Всего их более 6 тысяч. Это улучшит воздухообмен и сделает поездки комфортнее в теплую погоду.

Параллельно проводят перевод вентиляции в летний режим и генеральную уборку: моют вестибюли, чистят потолочные ниши, колонны, фасады и вентиляционные решетки.

Особое внимание уделяется станциям культурного наследия, там тщательно очищают фрески и другие художественные элементы оформления вестибюлей и платформ.

