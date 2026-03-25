"Новости дня": на Ленинградском вокзале временно изменили маршрут прохода к поездам

На Ленинградском вокзале временно изменили маршрут прохода к поездам – сейчас попасть на перрон можно только со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро "Комсомольская". Такой же порядок действует и для выхода в город. Изменения связаны с началом благоустройства привокзальной территории и созданием новых парковок.

Если из крана течет ржавая или мутная вода, жители имеют право на перерасчет платы за услугу. Для этого необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, зафиксировать обращение, а при неявке управляющей компании в течение двух часов – составить акт самостоятельно с участием соседей. В Москве за этим следят тысячи профессионалов.

В Едином центре поддержки военнослужащих в Москве жены и дети участников СВО могут бесплатно освоить новые профессии – от нутрициологии и веб-дизайна до кинологии и флористики. Более трех тысяч родственников уже воспользовались этой возможностью.

