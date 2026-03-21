21 марта, 09:45Транспорт
Столичный автопарк пополнился новыми автобусами большого класса
Столичный автопарк пополнился новыми автобусами. Это модели большого класса длиной около 12 метров. Они будут работать на пригородных маршрутах, поэтому отличаются улучшенной комплектацией для дальних поездок. В салонах предусмотрены ремни безопасности, климат-контроль и оборудование для маломобильных пассажиров.
Новые пригородные маршруты соединили ближайшее Подмосковье и столицу. Новые автобусы отправляются от станции метро Тушинская. Маршрут № 1566 следует до микрорайона Чернево, а маршрут № 1542 длиннее: доехать можно до жилого комплекса Изумрудные холмы. На обоих маршрутах работает 25 автобусов.
