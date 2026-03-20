Сезон аренды электросамокатов в Москве станет 9-м по счету, для велосипедов – 13-м. Дептранс вместе с операторами проката завершают последние приготовления. Прежде чем средства передвижения массово появятся на улицах, нужно убедиться, что все работает исправно, а самокаты и велосипеды чистые и имеют номера.

Как сообщил пресс-секретарь одной кикшеринговой компании Денис Балакирев, решение о старте сезона зависит от погодных условий. Важно, чтобы пользователи могли проехать из одного района в другой, не встретив обледенения на улице. Операторы ежедневно оценивают состояние дорожного покрытия и смотрят на прогнозы синоптиков.

