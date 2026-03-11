Форма поиска по сайту

Новости

11 марта, 22:15

Город

В Москве улицы Валаамскую и Академика Королева соединят 7 километров дорог

"Московский патруль": мужчину убили во время потасовки в центре столицы

"Московский патруль": москвича заподозрили в преследовании бывшей жены и поджоге имущества

Первая в России операция по пересадке кистей рук длилась 12 часов

Собянин: школа № 1516 в Гольянове откроется после реконструкции к 1 сентября

В Москве прошли масштабные учения городских служб

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 марта

"Новости дня": в Москве ветераны ВОВ получат материальную помощь к 9 Мая

"Торги Москвы": реализация зданий на городских торгах

"Новости дня": в Москве стартовала подготовка гидроузлов к весеннему паводку

В Москве между Валаамской улицей и улицей Академика Королева построят несколько соединяющих их дорог. Реализация проекта обеспечит прямую транспортную связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра и Северо-Западной хорды. Общая протяженность новых дорог составит 7 километров. После завершения проекта транспортная доступность улучшится для тех, кто проживает в районах Марфино, Тимирязевский и Бутырский.

В центре Москвы началась реставрация торгового дома Аршинова. Объект культурного наследия находится в Тверском районе. Дом построен по проекту архитектора Федора Шехтеля. Особое внимание специалисты уделят фасадам и интерьерам. Также будет приведен в порядок каменный цоколь, плитка, декор, чугунные колонны с капителями, световые люки и лестницы.

Екатерина Ефимцева

