В Москве улицы Валаамскую и Академика Королева соединят 7 километров дорог

В Москве между Валаамской улицей и улицей Академика Королева построят несколько соединяющих их дорог. Реализация проекта обеспечит прямую транспортную связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра и Северо-Западной хорды. Общая протяженность новых дорог составит 7 километров. После завершения проекта транспортная доступность улучшится для тех, кто проживает в районах Марфино, Тимирязевский и Бутырский.

В центре Москвы началась реставрация торгового дома Аршинова. Объект культурного наследия находится в Тверском районе. Дом построен по проекту архитектора Федора Шехтеля. Особое внимание специалисты уделят фасадам и интерьерам. Также будет приведен в порядок каменный цоколь, плитка, декор, чугунные колонны с капителями, световые люки и лестницы.

