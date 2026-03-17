Беспилотный поезд в московском метро проехал уже более 1 тыс километров

Беспилотный поезд в московском метро проехал уже более 1 тысячи километров. Пока тестирование идет без пассажиров. Состав испытывают на Большой кольцевой линии, уже в следующем году он начнет перевозить москвичей.

Тестирование первого в России беспилотного поезда в метро запустили два месяца назад. Безопасность движения остается приоритетом, поэтому в кабине пока находится машинист, который контролирует работу системы.

