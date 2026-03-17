Собянин: дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в этом году

Дорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе достроят в 2026 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, с ее вводом в эксплуатацию нагрузка на МКАД должна снизиться примерно на 16% и на 12–13% — на Варшавском и Калужском шоссе. Он значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово, где живут более 300 тысяч человек.

