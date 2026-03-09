Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 09:15

Транспорт

Дорожные камеры Москвы начали проверять полисы ОСАГО

Дорожные камеры Москвы начали проверять полисы ОСАГО

Парковки в Москве 9 марта продолжают работать бесплатно

Более 37 тыс человек прибыли в РФ из стран Ближнего Востока с начала недели

Более 9 тысяч россиян планируют вывезти из ОАЭ и Омана 8 марта

Акция с актером Славой Копейкиным прошла на станции "Маяковская" в честь 8 Марта

Москвичам напомнили о запрещенной парковке возле Рижского рынка

Двадцать два новых вокзала построены в Москве с момента запуска МЦД

Россияне вынуждены покупать авиабилеты с Пхукета в Москву за полмиллиона рублей

Уличные парковки в столице станут бесплатными 8 и 9 марта

Движение транспорта затруднено в районе Рижского рынка

В столице запущен пилотный проект, в рамках которого камеры фиксируют наличие страховки на такси и грузовых машинах. Система одновременно считывает госномер и VIN-код автомобиля, чтобы сверить их со страховой базой.

На данный момент нарушителей не штрафуют, однако им могут аннулировать разрешения на работу в такси или въезд грузовиков в город. Пилотная проверка позволит повысить безопасность на дорогах и защитить добросовестных водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоПолина БрабецМария Панкратова

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика