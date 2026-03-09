Дорожные камеры Москвы начали проверять полисы ОСАГО

В столице запущен пилотный проект, в рамках которого камеры фиксируют наличие страховки на такси и грузовых машинах. Система одновременно считывает госномер и VIN-код автомобиля, чтобы сверить их со страховой базой.

На данный момент нарушителей не штрафуют, однако им могут аннулировать разрешения на работу в такси или въезд грузовиков в город. Пилотная проверка позволит повысить безопасность на дорогах и защитить добросовестных водителей.

