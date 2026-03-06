Собянин: Москва сохраняет лидерство по безопасности на дорогах в стране

Москва лидирует по уровню безопасности дорожного движения среди регионов России. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, важную роль играет внедрение технологий искусственного интеллекта в управление светофорами. К системе подключены уже 70% от их общего числа в городе. В 2025 году данные с устройств стали передавать в навигационные сервисы. Также на светофорах заработала система видеоаналитики, которая распознает на дороге трамвай и предоставляет ему приоритет для проезда. В 2026 году долю умных светофоров планируется увеличить.

