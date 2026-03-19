Время в пути из Подмосковья в столицу сократилось до 20 минут

Время в пути из ближайшего Подмосковья в столицу сократилось до 20 минут. Вместо нескольких пересадок пассажиры теперь могут доехать на одном комфортном автобусе. Новые большие автобусы вышли на пригородные маршруты и соединили Московскую область с Москвой.

От станции метро "Тушинская" запустили маршрут № 1566 до микрорайона Чернево и № 1542 до жилого комплекса Изумрудные холмы. На линиях работают 25 автобусов. Жители Красногорска положительно оценили нововведение. Пассажиры отметили, что автобусы стали чистыми, удобными и комфортными для всех возрастов.

