Движение по участку трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе запустят в 2026 году

Новая трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе улучшит транспортную доступность нескольких районов столицы. Движение на финишном участке планируют запустить уже в 2026 году. Новая дорога свяжет 5 вылетных магистралей. С трассы также появится выезд на Московский скоростной диаметр.

Замруководителя департамента строительства столицы Константин Селищев рассказал, что строительство объекта улучшит обслуживание Северного и Южного Бутова, где проживает более 300 тысяч человек. Реализация проекта снизит нагрузку на МКАД, Калужское и Варшавское шоссе.

