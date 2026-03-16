16 марта, 13:15Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили три беспилотника, летевших к Москве
Атаку еще трех беспилотников, летевших по направлению к Москве, отразили. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
Ранее мэр заявил, что всего за последние двое суток сбили около 250 БПЛА на подлете к Москве или на втором рубеже. Собянин поблагодарил ПВО Минобороны за профессиональную и самоотверженную работу. Он отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.
