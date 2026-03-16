В Москве запустили тестирование новой версии приложения "Парковки России". Это самый популярный способ оплаты стоянки в городе. Его используют более 95% водителей.

Приложение скачали уже более 12 миллионов раз. Оно работает не только в Москве, но и в Московской области, Санкт-Петербурге и Кисловодске. В обновленной версии полностью переработали дизайн и улучшили интерфейс. Более того, меню главного экрана можно настраивать, как удобно пользователю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.