"Новости дня": современные электробусы вышли еще на два маршрута в Москве

Современные и экологичные электробусы вышли еще на два маршрута – на юге и востоке Москвы. Один соединяет станции метро "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар", а другой связал микрорайон Южное Измайлово и Малую Семеновскую улицу.

Электробусы начали ездить по столице почти 10 лет назад. С каждым годом их модернизируют по последним стандартам. Сейчас на маршрутах машины совершенно нового поколения, их обслуживают на 12 площадках города.

