09 августа, 09:30

Политика

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за авиадебош

Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением об увеличении штрафов за авиадебош.

Согласно его инициативе, штраф за курение на борту самолета будет увеличен до 5 тысяч рублей, в то время как сейчас он составляет 1,5 тысячи. Мелкое хулиганство обойдется в 10 тысяч, а невыполнение законных требований командира воздушного судна – в 12 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

