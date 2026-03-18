Строительство правого обходного тоннеля на станции метро "Достоевская" завершили в Москве

В Москве завершено строительство правого обходного тоннеля на станции метро "Достоевская". Это один из ключевых этапов работ: такие тоннели позволяют сохранить движение поездов и не закрывать действующий участок линии. Ранее строители прошли левый обходной тоннель.

Работы ведутся в центре города рядом с действующими линиями метро и плотной застройкой. Из-за этого применяется горный способ проходки. На отдельных участках специалисты работают вручную и используют мини-роботов. Сегодня такие технологии применяются только на этом объекте.

