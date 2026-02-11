Новости Москвы: напольную навигацию обновили в столичном метро

Более 2 тысяч указателей появились в столичном метро. Они находятся на полу вестибюлей и платформ станций. Все элементы изготавливают по совершенно новой технологии – из термопластика, как дорожную разметку. С ее помощью пассажирам стало удобнее ориентироваться на 110 пересадочных станциях.

Реконструкция "Олимпийского" выходит на финишную прямую. Первую очередь обновленного комплекса собираются сдать уже в 2026 году. Комплекс будет состоять из четырех сооружений с концертными залами и кинотеатрами. В нем появятся порядка 100 спортивных площадок и 15 бассейнов, а также прогулочная зона под открытым небом и крытый беговой трек. Окончательное открытие комплекса запланировано на 2027 год.

