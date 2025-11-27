В России предложили вернуть балльную систему для нарушителей ПДД

В социальных сетях активно обсуждают возможное возвращение в РФ балльной системы для водителей, аналогичной действовавшей в 90-е годы. Согласно предлагаемой концепции, за нарушения ПДД будут начисляться штрафные баллы, а при исчерпании лимита последует лишение прав с необходимостью заново проходить обучение.

Эксперты отмечают, что подобные системы успешно работают в других странах, например в Германии. Однако ранее российские законопроекты о балльной системе не принимались из-за принципа "недопустимости двойного наказания". В настоящее время ни одно ведомство не подтвердило разработку такой инициативы.

