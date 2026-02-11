Новые электробусы вышли на маршрут № 776 у станции столичного метро "Новогиреево"

Новые электробусы вышли на маршрут № 776, который проходит у станции метро "Новогиреево" и одноименной станции Московских центральных диаметров (МЦД). Это инновационный транспорт, изготовленный компанией "КамАЗ".

Сейчас такие электробусы российского производства курсируют в трех районах Восточного административного округа: Ивановское, Новогиреево и Перово. По сравнению с предыдущей моделью, у новой больше емкость батареи и запас хода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.