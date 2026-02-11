11 февраля, 07:30Транспорт
Новые электробусы вышли на маршрут № 776 у станции столичного метро "Новогиреево"
Новые электробусы вышли на маршрут № 776, который проходит у станции метро "Новогиреево" и одноименной станции Московских центральных диаметров (МЦД). Это инновационный транспорт, изготовленный компанией "КамАЗ".
Сейчас такие электробусы российского производства курсируют в трех районах Восточного административного округа: Ивановское, Новогиреево и Перово. По сравнению с предыдущей моделью, у новой больше емкость батареи и запас хода.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.