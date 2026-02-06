"Новости дня": автобус № 934 начнет курсировать по Университетскому проспекту в Москве

В Москве автобус № 934 вместо Ломоносовского и Ленинского проспектов начнет курсировать по Университетскому. Благодаря этому жителям Гагаринского района станет удобнее добираться до красной ветки метро.

Кроме того, социальные маршруты с511 и с811 сделают районными, что позволит автобусам и электробусам ходить чаще. На нескольких маршрутах добавят новые остановки. Транспорт будет ближе подъезжать к поликлиникам, школам и другим ключевым местам, куда москвичи ездят чаще всего.



Подробнее – в программе "Новости дня".