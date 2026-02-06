Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 06:30

Транспорт

"Новости дня": автобус № 934 начнет курсировать по Университетскому проспекту в Москве

"Новости дня": автобус № 934 начнет курсировать по Университетскому проспекту в Москве

"Московский патруль": водители пожаловались на некачественные зимние омывающие жидкости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 февраля

Трамваи трех маршрутов задерживаются в районе станции метро "ВДНХ"

Пассажиров МЦД предупредили о возможных задержках поездов из-за мороза

Инспекторы ГАИ помогли женщине, которая не смогла завести машину на морозе в Подмосковье

Водителей столичного региона призвали быть внимательнее на дорогах из-за лосей

"Новости дня": лекции о классической музыке запустили на речном трамвае в Москве

"Деньги 24": около 80 тысяч новых машин было продано в России в январе 2026 года

Автоматическую систему контроля падения на пути начали тестировать в столичном метро

В Москве автобус № 934 вместо Ломоносовского и Ленинского проспектов начнет курсировать по Университетскому. Благодаря этому жителям Гагаринского района станет удобнее добираться до красной ветки метро.

Кроме того, социальные маршруты с511 и с811 сделают районными, что позволит автобусам и электробусам ходить чаще. На нескольких маршрутах добавят новые остановки. Транспорт будет ближе подъезжать к поликлиникам, школам и другим ключевым местам, куда москвичи ездят чаще всего.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика