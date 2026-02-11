"Новости дня": все табло московских автовокзалов начали работать в онлайн-режиме

Все табло московских автовокзалов теперь работают в онлайн-режиме. В их числе – "Центральный", "Южные ворота" и "Северные ворота".

Ранее на табло высвечивалось только плановое расписание рейсов, актуальную информацию приходилось уточнять на кассах или в мобильных приложениях. Теперь благодаря цифровой системе путешественники могут отследить фактическое время отправления автобуса. Также указываются направление, номер перрона, количество свободных мест и статус рейса.

Подробнее – в программе "Новости дня".