11 февраля, 17:35Транспорт
"Новости дня": все табло московских автовокзалов начали работать в онлайн-режиме
Все табло московских автовокзалов теперь работают в онлайн-режиме. В их числе – "Центральный", "Южные ворота" и "Северные ворота".
Ранее на табло высвечивалось только плановое расписание рейсов, актуальную информацию приходилось уточнять на кассах или в мобильных приложениях. Теперь благодаря цифровой системе путешественники могут отследить фактическое время отправления автобуса. Также указываются направление, номер перрона, количество свободных мест и статус рейса.
Подробнее – в программе "Новости дня".