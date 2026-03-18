Мобильный интернет в Москве стал работать лучше после блокировок

Мобильный интернет в Москве стал работать лучше. По словам экспертов, блокировки, которые наблюдались в начале недели, ослабли. Приложения и сервисы из "белого списка" начали работать в тех районах, где подключение отсутствовало совсем.

При этом эра умных домов может подойти к концу. Роботы-пылесосы перестанут запускаться через приложение, а чайники и мультиварки лишатся удаленного управления. IT-эксперт Олег Капранов пояснил, что трудности возникают с устройствами, использующими мобильный интернет и сим-карты.

