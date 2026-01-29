В Москве создадут Артколледж для студентов креативных индустрий

В Москве создадут артколледж с инновационными мастерскими для студентов креативных индустрий. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2026 году на творческих направлениях обучаются 7,5 тысячи первокурсников. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Чаще всего ребята выбирали специальности в области дизайна, рекламы и кинопроизводства.

