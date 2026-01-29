Форма поиска по сайту

29 января, 11:00

Общество

В Москве создадут Артколледж для студентов креативных индустрий

В Москве создадут Артколледж для студентов креативных индустрий

Каждая 7-я дипломная работа в России содержала следы использования ИИ

Бакалавриат и магистратуру отменят в России с 1 сентября 2026 года

"Вопрос спорный": нужно ли вводить в школах оценки за поведение

Новости социального блока Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

В России подростков могут начать исключать из школы за хамство учителю

Единые учебники появятся во всех школах России через 3–4 года

"Новости дня": в Москве расширена программа профориентации

VI фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" прошел в Москве

В Москве создадут артколледж с инновационными мастерскими для студентов креативных индустрий. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2026 году на творческих направлениях обучаются 7,5 тысячи первокурсников. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Чаще всего ребята выбирали специальности в области дизайна, рекламы и кинопроизводства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

