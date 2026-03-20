Сезон проката электросамокатов в Москве начнется после улучшения погодных условий

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве стартует после улучшения погодных условий. Дептранс вместе с операторами готовят транспорт к новому сезону. Нужно убедиться, что все средства передвижения исправны, чистые и имеют номера единого формата.

Пресс-секретарь кикшеринговой компании Денис Балакирев рассказал, что решение о старте сезона зависит от погодных условий. Важно, чтобы пользователи могли проехать из одного района в другой, не встретив обледенения на улице. Операторы ежедневно оценивают состояние дорожного покрытия и смотрят на прогнозы синоптиков.

