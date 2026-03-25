Станция столичного метро "Сосенки" будет оборудована двумя подземными вестибюлями

В дизайне станции "Сосенки" Троицкой линии метро используют теплые оттенки и декоративные панели с изображением стволов деревьев. На этой станции изумрудной ветки будет два подземных вестибюля. Расположится она на пересечении Калужского шоссе и проектируемого проезда № 7032. Завершат строительство станции в 2029 году.

Столичные метростроители разработали оригинальный метод сборки тоннелепроходческих комплексов. При строительстве новых станций метро они работают в сложных условиях. На участке между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" строителям пришлось разделить щит "Ольгу" на части и продумать технологию с его движением.

