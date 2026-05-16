Новости

16 мая, 15:30

Транспорт

Посвященный 81-й годовщине Победы мотопробег прошел в Москве

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на юго-западе столицы прошел патриотический мотопробег "Пульс Победы". Инициатором и участником акции стал военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонник партии "Единая Россия" Дмитрий Назаров.

Пробег стартовал от Памятника героям Перекопа и прошел через несколько районов округа – Зюзино, Черемушки, Ломоносовский, Обручевский, Коньково и Теплый Стан. Назаров отправился на автомобиле во главе колонны, в которой следовали также участники СВО, представители партии "Единая Россия" и молодежных организаций.

"Сегодня мы проехали по нескольким районам округа и побывали у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Посетили мемориалы, почтили память бойцов четырех дивизий московского народного ополчения в Теплом Стане. В ряды этих дивизий вступали рабочие, инженеры, служащие, учителя, врачи. Они строили оборонительные рубежи, несли службу на подступах к городу и вместе с кадровой армией давали отпор врагу в самые тяжелые месяцы Битвы за Москву. Нам удалось пообщаться с жителями, а также рассказать школьникам, пришедшим почтить память героев, про мужественный подвиг ополченцев", – сказал Назаров.

По его словам, благодаря памятным местам и мемориалам люди не забывают, какой ценой досталась Победа нашей стране, и какую историю о тех суровых днях хранит каждый район ее столицы.

Одной из остановок маршрута стал дом на улице Гарибальди, где живет участник Великой Отечественной войны Василий Степанович Глотов. В 1943 году после окончания восьмого класса 17-летний юноша был призван в Красную армию. Глотов служил старшим радистом в стрелковом полку – обеспечивал охрану стратегически важных промышленных объектов. Победу Василий Степанович встретил в Пензе – стоя на дежурстве, ранним утром первым из взвода услышал по радио о подписании Акта о капитуляции Германии. После войны он поступил в Московское пограничное училище, связав жизнь со служением Родине.

После выхода на пенсию Василий Глотов начал общественную и творческую деятельность, выпустил книгу "Курская стратегическая операция", в которой представил подробное исследование хода сражения под Курском в июле 1943 года. Свой труд Василий Степанович посвятил отцу, который участвовал в сражении на Курской дуге. Участники мотопробега поздравили ветерана с годовщиной Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

