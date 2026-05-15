15 мая, 23:45

Общество

Участник СВО поздравил столичных кадетов с принятием присяги в Музее Победы

Участник СВО Эльдар Шарипов поздравил столичных кадетов с принятием присяги в Музее Победы на Поклонной горе.

15 мая кадеты 7-го класса московской школы № 1213 приняли присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Участник СВО, капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов поздравил учеников с этим важным событием.

Мероприятие началось с возложения цветов в Зале Памяти и Скорби. Затем школьники прошли церемонию посвящения и принесли торжественную клятву. Шарипов вручил им кадетские удостоверения и нагрудные знаки.

"Я выпускник Суворовского училища, и с детства знаю, что быть кадетом – огромная ответственность и великая честь. Впереди у ребят – годы учебы и товарищества. Сегодня они стали частью большой семьи защитников Родины и продолжат славные традиции своих дедов и прадедов. Они – будущее нашей страны, ее надежная опора. Важно, чтобы каждый день они подтверждали свой выбор делами, которыми смогут гордиться", – отметил Шарипов.

Школа № 1213 является участником городского образовательного проекта "Кадетский класс в московской школе". Проект был создан в 2014/2015 учебном году, первый выпуск состоялся в 2019-м.

На сегодняшний день кадетские классы есть в 225 образовательных организациях столицы. Их посещают около 25 тысяч воспитанников. Обучение сочетает стандартную общеобразовательную программу с углубленным изучением истории, обществознания и иностранных языков, а также специальных дисциплин, например робототехники. Помимо этого, особое внимание уделяется физкультуре, строевой подготовке, навыкам оказания первой помощи.

С 2015 года московские кадеты участвуют в ежегодном параде кадетского движения "Не прервется связь поколений". Его целью является повышение престижа кадетского образования. В нынешнем году он состоится 20 мая на площади Победителей у Музея Победы. В параде примут участие более семи тысяч человек.

Также московские кадеты несут вахту Памяти у "Огня Памяти и Славы" на Поклонной горе, выступают в качестве волонтеров на городских патриотических мероприятиях. У столичного движения есть собственное знамя, утвержденное Геральдическим советом при Президенте РФ. Его кадетам вручил в 2016 году мэр Москвы Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДарья Крамарова

