07 мая, 21:30
"Московский патруль": подросток с баллончиком пытался ограбить москвича при обмене валюты
В Москве произошло нападение во время сделки по обмену валюты. Потерпевший едва не лишился почти 4 миллионов рублей. Мужчины встретились по объявлению из мессенджера во дворе жилого дома.
В момент сделки нападавший достал перцовый баллончик и попытался выхватить сумку с деньгами. Пострадавшему пришлось спасаться бегством. Его погоню зафиксировала камера видеонаблюдения. Полицейские оперативно задержали нападавшего. Им оказался 16‑летний школьник.
