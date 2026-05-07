"Московский патруль": подросток с баллончиком пытался ограбить москвича при обмене валюты

В Москве произошло нападение во время сделки по обмену валюты. Потерпевший едва не лишился почти 4 миллионов рублей. Мужчины встретились по объявлению из мессенджера во дворе жилого дома.

В момент сделки нападавший достал перцовый баллончик и попытался выхватить сумку с деньгами. Пострадавшему пришлось спасаться бегством. Его погоню зафиксировала камера видеонаблюдения. Полицейские оперативно задержали нападавшего. Им оказался 16‑летний школьник.

