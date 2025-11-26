Форма поиска по сайту

26 ноября, 10:21

Происшествия

Собиравший сведения о работе ПВО в Подмосковье россиянин осужден на 24 года

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима россиянина, собиравшего данные о работе ПВО в Подмосковье. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

В службе заявили, что злоумышленнику также предписано выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Надзорное ведомство уточнило, что уроженец Ростова-на-Дону 1970 года рождения добровольно вступил в тайное сотрудничество с террористической организацией, запрещенной в России, и представителем службы безопасности Украины (СБУ) в апреле 2023 года. Его целью было оказание помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

По указанию куратора мужчина собрал информацию о расположении систем противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области, а также изготовил и запустил дрон для выявления уязвимостей этих систем.

Более того, злоумышленнику было поручено осуществить подрыв воздушного судна высокопоставленного российского чиновника, подчеркнули в ФСБ.

В результате против него были возбуждены дела о госизмене, а также организации террористической деятельности и участии в ней. Как уточнили в ведомстве, оба дела объединили в одно производство.

Ранее в Екатеринбурге был задержан 33-летний россиянин за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ФСБ, злоумышленник переводил деньги иностранной организации, которая обеспечивала ресурсами украинских военных.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.

