20 ноября, 10:04

Происшествия

Жительница Алтайского края приговорена к 16 годам колонии по делу о госизмене

Фото: 123RF.com/grigorenko

Жительница Бийска приговорена к 16 годам колонии по делу о госизмене. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, женщина 1983 года рождения перевела свыше 360 тысяч рублей на счет, который используют украинские военные. Таким образом, злоумышленница оказала финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

По факту произошедшего было возбуждено дело о госизмене. Суд признал женщину виновной в совершении данного преступления и назначил ей 16 лет колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее в Екатеринбурге был задержан 33-летний россиянин за финансирование Вооруженных сил Украины. По данным ФСБ РФ, злоумышленник переводил деньги иностранной организации, которая обеспечивала ресурсами украинских военных.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.

ФСБ задержала в Краснодаре летчика за госизмену

происшествиярегионы

