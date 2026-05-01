Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 14:29

Мэр Москвы

Собянин: утверждена концепция школы и детского сада в Москворечье-Сабурове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве согласовали архитектурную концепцию для образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Здание построят во 2-м Котляковском переулке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Здесь будут находиться школа на 2 500 учеников и детский сад на 500 воспитанников.

"Это будет "образовательный город", состоящий из пяти корпусов. Их объединят наземными переходами со светлыми галереями. Внутреннее пространство кабинетов и групп детского сада сделаем "гибким", чтобы оно могло подстраиваться под разные задачи – от учебы до командной работы", – подчеркнул мэр столицы.

В школе также появятся спортивные залы, лабораторно-исследовательский комплекс, творческая мастерская и комбинированные мастерские по обработке металла и дерева.

На прилегающей территории в рамках работ сделают парковую зону с садом камней. Ее главным символом станет большой дуб, который олицетворяет Дерево знаний. Кроме того, для школы будет создано спортивное ядро с площадками для футбола, волейбола и тенниса. Также планируется большой амфитеатр для проведения праздников.

Строительство комплекса завершат в 2028 году.

Ранее стало известно, что в столичном районе Солнцево построят новую школу с робоклассом и IT-полигоном. Здание на улице Матросова будет состоять из 3-этажного блока начальной школы и 4-этажного для основной и средней. На прилегающей территории оборудуют школьный стадион, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину и площадки для активных игр.

Мэр Москвы рассказал о строительстве школы будущего в Мещанском районе

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика