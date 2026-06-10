"Торги Москвы": коммерческие помещения в новостройках по реновации

С начала реализации в Москве программы реновации на первых этажах новостроек оборудовано почти 2 тысячи коммерческих помещений. В них предприниматели могут открыть кафе, магазины, спортзалы, химчистки и другие заведения, востребованные у жителей новых районов.

Как программа реновации формирует полноценную среду для жизни? Какие возможности она дает предпринимателям? Какие варианты коммерческих помещений предлагает город? Как их приобрести?

Об этом - в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

