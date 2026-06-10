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10 июня, 21:00

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"Торги Москвы": коммерческие помещения в новостройках по реновации

"Торги Москвы": коммерческие помещения в новостройках по реновации

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С начала реализации в Москве программы реновации на первых этажах новостроек оборудовано почти 2 тысячи коммерческих помещений. В них предприниматели могут открыть кафе, магазины, спортзалы, химчистки и другие заведения, востребованные у жителей новых районов.

Как программа реновации формирует полноценную среду для жизни? Какие возможности она дает предпринимателям? Какие варианты коммерческих помещений предлагает город? Как их приобрести?

Об этом - в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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