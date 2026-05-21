21 мая, 11:31

Город

Проект "Шахматный сквер" заработает в рамках "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Проект "Шахматный сквер" заработает в рамках "Лета в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

У проекта будут три площадки – в сквере у гостиницы "Метрополь", в Самотечном сквере и музее-заповеднике "Царицыно". Они будут открыты по будням с 15:00 до 20:00. Организаторами проекта стали департамент спорта столицы и Федерация шахмат Москвы.

На площадках можно будет бесплатно взять шахматные доски с фигурами, а также электронные или механические часы. Кроме того, в выходные дни будут проводиться турниры – открытый для всех категорий, парный, детский и ветеранский. В соревнованиях предполагается два этапа, а именно отборочные соревнования и финал. Пройти регистрацию на первый этап можно будет на площадке.

Как победители, так и призеры каждого турнира получат памятные подарки. Лучшие участники пройдут в заключительный этап турнира, где всех призеров и победителей также наградят дипломами, медалями и ценными призами.

Помимо этого, в выходные будет организована большая программа – сеансы одновременной игры с приглашенными гроссмейстерами, зоны квизов, эстафеты, подвижные игры и многое другое. Итоги работы проекта подведут 6 сентября.

Третий сезон "Лета в Москве" начнется 30 мая. Он объединит более 500 площадок во всех районах столицы. Главная тема в 2026 году – "Время быть вместе". Ее отразят в массовых мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

