"Торги Москвы": помещения на западе Москвы

На городских торгах предпринимателям доступны различные коммерческие помещения в Западном административном округе – одном из самых престижных и статусных районов столицы.

Чем объекты, выставленные на торги, могут быть интересны инвесторам? Какие преимущества дает покупка городской недвижимости? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

