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17 июня, 21:00

Город

"Торги Москвы": помещения на западе Москвы

"Торги Москвы": помещения на западе Москвы

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На городских торгах предпринимателям доступны различные коммерческие помещения в Западном административном округе – одном из самых престижных и статусных районов столицы.

Чем объекты, выставленные на торги, могут быть интересны инвесторам? Какие преимущества дает покупка городской недвижимости? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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