В Нидерландах задержали капитана судна, перевозившего через РФ санкционные товары

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Таможенная служба Нидерландов задержала капитана судна, перевозившего из Роттердама в Санкт-Петербург грузы с товарами, транзит которых через Россию запрещен санкциями Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Как рассказали представители таможни, были задержаны десятки контейнеров с грузами, которые могут подпадать под ограничения. Суд в Роттердаме санкционировал арест капитана на две недели.

Проверки велись на судне и ряде компаний в Нидерландах и Роттердаме. По информации властей, во время досмотра были найдены запчасти для автомобилей, моторные масла, системы фильтрации воздуха и иные запрещенные для ввоза в Россию товары.

Особое внимание специалисты уделили товарам, которые из России поступали в другие страны. Европейские власти считают, что многие из них могли остаться на российской территории. Это в том числе промышленная техника, авиационные комплектующие и высокотехнологичное оборудование.

Как указали в таможенной службе, 92% продукции поступало в Нидерланды из других стран Евросоюза, поэтому операцию проводили вместе с их таможенными органами. Также поддержку оказывал Европол. К расследованию подключились налоговая служба, портовая полиция Роттердама и Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров.

Ранее ВМФ Франции при поддержке Великобритании задержали нефтяной танкер Tagor, следовавший из России. По словам президента страны Эммануэля Макрона, все прошло в строгом соответствии с морским правом.

В Москве задержание судна сочли незаконным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Парижа сравнимы с международным пиратством.

Позже российское посольство во Франции потребовало предоставить информацию об обстоятельствах задержания. Там добавили, что принимают меры для защиты граждан России, находящихся на танкере. Спустя время капитан судна был освобожден из-под стражи.

