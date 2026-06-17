The Times of India: обезглавленное тело рабочего нашли на дне резервуара в Индии

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Обезглавленное тело 32-летнего местного жителя Нираджа обнаружили в резервуаре для хранения воды в индийском штате Харьяна. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Times of India.

Инцидент произошел в деревне Исмаила округа Рохтак. Живший с родителями мужчина подрабатывал разнорабочим в районе места происшествия. Его тело нашли местные жители и сразу вызвали полицию.

По данным следствия, злоумышленники намеренно отрубили рабочему голову. Правоохранители выясняют обстоятельства убийства и ведут розыск преступников.

Ранее мэра мексиканского муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан Хоэля Анхеля Браво Мартинеса застрелили в собственном доме. По информации властей, в здание ворвалась группа вооруженных людей и начала стрельбу. Чиновник скончался на месте от полученных ранений.