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17 июня, 10:02

Общество

Скончался историк Карло Гинзбург

Фото: Getty Images/Iguana Press/Roberto Serra

Итальянский историк Карло Гинзбург скончался на 88-м году жизни. Об этом написала газета Corriere della Sera.

Гинзбург родился в Турине 15 апреля 1939 года. В 1961 году окончил Высшую нормальную школу в Пизе, после получил ученую степень по истории. Он работал преподавателем в университетах Италии и США.

В 1992 году Гинзбург стал лауреатом премии Аби Варбурга, в 1998-м – премии Виареджо, в 2005-м – премии Фельтринелли, в 2010-м – премии Бальцана. Он стал известным как один из основателей направления микроистории – метода анализа частных случаев в истории.

Многие годы ученый посвятил академической деятельности. Он преподавал в различных вузах мира, один из них – Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Большое количество научных трудов историка было переведено примерно на 30 языков мира. Российская публика знакома с Гинзбургом по книгам "Загадка Пьеро", "Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке", "Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история" и "Судья и историк".

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