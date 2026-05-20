Умер один из крупнейших российских специалистов по борьбе со СПИДом Вадим Покровский

Умер один из крупнейших российских специалистов по борьбе со СПИДом, академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. Ему был 71 год, сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

Смерть лауреата Государственной премии России и премии правительства РФ, заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора и академика наступила в среду, 20 мая.

Вадим Покровский родился 17 января 1955 года в Москве в семье медиков. Его отец, Валентин Покровский, также был эпидемиологом и академиком РАН.

Биография Покровского-младшего неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие теории и практики эпидемиологии в России. Его труды поспособствовали снижению заболеваемости и смертности от инфекционных болезней в стране.

Большую часть своей жизни ученый посвятил проблемам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний. Под его руководством была создана научная школа, подготовившая множество специалистов в области борьбы с распространением ВИЧ.

За свою карьеру Покровский опубликовал свыше 300 научных статей, по 2 монографии и книги, а также 4 учебных пособия. Более того, он также является автором 6 изобретений.