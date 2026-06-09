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09 июня, 10:15

В мире

Умер историк и лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд

Фото: catalog.archives.gov

Историк и лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд умер в США на 93-м году жизни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The New York Times.

Дочь ученого Эми рассказала, что историк скончался в больнице после ДТП. Вуда сбил автомобиль на парковке одного из супермаркетов в городе Ист-Провиденс.

Ученый родился в 1933 году в Конкорде. Он окончил Университет Тафтса, получил степени магистра и доктора философии по истории в Гарвардском университете. Там же Вуд преподавал, помимо этого, он работал в Мичиганском и Брауновском университетах.

Первая крупная работа Вуда "Создание Американской республики. 1776–1787" была удостоена престижной Премии Бэнкрофта в 1970 году. Однако мировую известность ему принесла книга "Радикализм Американской революции". За нее Вуд получил Пулитцеровскую премию в 1993 году.

Историк был награжден Национальной гуманитарной медалью за вклад в изучение основания США и истории разработки американской конституции. Также он был лауреатом премии имени Авраама Линкольна и премии Бэнкрофта.

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