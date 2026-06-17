В Госдуме предложили разрешить регистрацию автомобилей через МФЦ по всей России

Фото: depositphotos/geniuslady

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил предоставить гражданам возможность ставить автомобили на государственный учет через центры оказания госуслуг по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Соответствующие обращения парламентарий направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Минцифры Максуту Шадаеву.

В качестве примера Нилов привел опыт города Шахты, где МФЦ совместно с подразделениями МВД организовали регистрацию транспортных средств по принципу "одного окна". По его словам, такой формат позволяет одновременно поставить автомобиль на учет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и оплатить госпошлины.

Депутат считает, что практика показала свою эффективность, поскольку помогает сократить бюрократические процедуры, экономит время граждан и повышает качество предоставления государственных услуг.

Сейчас зарегистрировать автомобиль можно в подразделениях ГИБДД независимо от места прописки владельца. Также такая услуга уже доступна в отдельных МФЦ, включая некоторые флагманские центры госуслуг Москвы.

Ранее юристы рассказывали, что возвращение автомобиля со штрафстоянки начинается с установления местонахождения транспортного средства и сбора документов. Гражданину понадобятся паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или ПТС, а также действующий полис ОСАГО.