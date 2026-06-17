Электрички Савеловского направления МЖД задерживаются из-за гибели человека

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Электрички Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за гибели человека, сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Тело было обнаружено в 08:40 на путях у платформы Катуар. Движение поездов на участке Катуар – Лобня было организовано в реверсивном режиме на время работы оперативных служб. В итоге в пути задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в сторону Москвы и области.

Перевозчик отметил, что сейчас МЖД делает все, чтобы ввести движение поездов в график.

Накануне сообщалось, что интервалы движения поездов на Некрасовской линии московского метро были увеличены. Причиной изменения в графике стало падение человека на пути. Позже стало известно, что движение было введено в график.

