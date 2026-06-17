Жителя Мордовии оштрафовали за фотографии с нацистской символикой

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В Мордовии местного жителя оштрафовали за публикацию в социальных сетях изображения с нацистской символикой. Об этом в МАХ сообщает МВД России.

Полицейские установили, что один из пользователей разместил четыре фотографии с запрещенными изображениями. Все файлы находились в открытом доступе для любого посетителя.

Нарушителем оказался житель Ардатовского района. В отношении него составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики"). Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти его жертв. За такие действия по статье о реабилитации нацизма грозит штраф до 3 миллионов рублей либо принудительные работы на срок до 3 лет.

Кроме того, ужесточено наказание за уничтожение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также памятников и мемориалов как в России, так и за рубежом. Теперь за это предусмотрен штраф от 2 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы до 5 лет.