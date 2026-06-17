Цифровой контроль за строительными отходами в Москве станет проще

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 июля в Москве начнут действовать обновленные правила обращения с отходами строительства и сноса (ОССиГ). Они призваны упростить процессы для бизнеса и усилить контроль за перемещением и утилизацией таких отходов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Нововведения утверждены постановлением правительства Москвы от 15.04.2026 № 1079‑ПП. Таким образом, город модернизирует систему работы с ОССиГ – ключевые процессы переводят в цифровой формат и автоматизируют.

Теперь разрешение на перемещение отходов будет формироваться автоматически при отправке самосвала в рейс: оно представляет собой запись в реестре АИС "ОССиГ" в виде QR‑кода для каждой отдельной перевозки. Такой подход сокращает время оформления и снижает риск ошибок. Вместе с тем переход на новую модель отменяет действие всех ранее выданных разрешений.

"Москва последовательно выстраивает современную цифровую систему контроля за обращением строительных отходов, где все процессы становятся максимально прозрачными и управляемыми. Новый подход позволит участникам рынка значительно сократить время на оформление документов и снизить административную нагрузку, а городу в режиме реального времени видеть всю цепочку движения отходов, от строительной площадки до объекта переработки", – подчеркнул Овчинский.

По его словам, это особенно актуально для мегаполиса с масштабным строительством, где ежегодно выполняют миллионы перевозок, задействуя тысячи организаций. Цифровые механизмы помогают оперативно выявлять нарушения, снижать риск недобросовестных схем и делать рынок обращения с ОССиГ более экологичным и технологичным.

Только в рамках программы реновации в прошлом году ввели в эксплуатацию рекордные 2,3 миллиона квадратных метров жилья – это 119 домов с более чем 35 тысячами квартир.

При этом самым важным нововведением Овчинский назвал автоматическое получение данных о договорах и расчетах в сфере обращения с ОССиГ через внешние информационные системы. В этой работе участвует департамент информационных технологий – совместно с департаментом градостроительной политики он формирует требования к передаче данных в АИС "ОССиГ".

Так можно отслеживать не только перевозку, но и экономическую сторону процессов: кто, с кем и на каких условиях сотрудничает. Это снижает вероятность серых схем и повышает доверие между участниками рынка.

Кроме того, развивается цифровая платформа "Тринити" – совместная разработка города и инвестора для контроля транспортировки ОССиГ. Платформа объединит в едином цифровом пространстве строительные компании, перевозчиков и объекты переработки отходов.

С ее помощью участники рынка смогут оперативнее находить исполнителей, оформлять договоры, планировать логистику и проводить взаиморасчеты. Система автоматически учтет требования города к перевозке и утилизации отходов, это уменьшит число ошибок и нарушений, сократит объем ручных операций и сделает взаимодействие в отрасли более удобным и предсказуемым для бизнеса.

В настоящее время система обращения с ОССиГ в Москве охватывает масштабные объемы: ежегодно выполняется свыше миллиона рейсов самосвалов, в перевозке задействованы тысячи единиц техники и строительных площадок, а в цифровой системе уже работают более 3,8 тысячи компаний и предпринимателей.

Внедряемые механизмы помогут снизить административную нагрузку, ускорить перевозку и переработку отходов, а также минимизировать экологические риски для города. Это соответствует целям национального проекта "Экологическое благополучие".

Ранее в столице начал работу центр роботизации "Создатели". Городская инженерная площадка подготовлена для технологических компаний, студентов, молодых специалистов и стартапов. Там можно отрабатывать практические навыки, собирать и тестировать прототипы, а также решать прикладные производственные задачи.