Губернатор Севастополя заявил о проведении тренировок систем ПВО над городом

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Системы ПВО выполнили тренировку над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны. Родной город под надежной защитой", – написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев уточнил, что тренировки по выполнению целей на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошли успешно.

Ранее Балтийский флот начал учения по обнаружению подводных лодок противника. Отмечается, что им оказывают помощь противолодочные самолеты ИЛ-38. Также для экипажей кораблей запланированы артиллерийские стрельбы и другие упражнения.