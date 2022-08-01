Крупное ДТП произошло на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием мотоцикла, легкового автомобиля и грузовика произошла на Липецкой улице на юге Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что ДТП произошло в районе дома 34/25. В связи с происшествием на улице затруднено движение в сторону области.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, на Большой Семеновской улице на востоке Москвы. В связи с ДТП было затруднено движение в направлении Северо-Восточной хорды.