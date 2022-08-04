Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом в час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент транспорта Москвы призвал горожан в вечернее время пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – указано в публикации.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), загруженность дорог Москвы 4 августа достигнет 6 баллов. Наибольшие затруднения ожидаются в центре города, на Садовом, Третьем транспортном кольце и МКАД.

В Дептрансе подчеркнули, что на трафик влияют мелкие ДТП и ремонтно-строительные работы – их сейчас ведут на 14-м, 27-м, 85-м и 90-м километрах МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте и в Кутузовском тоннеле.

В конце июля департамент транспорта Москвы сообщил о временном запуске одностороннего движения на улице Алексея Свиридова в сторону Кутузовского проспекта. Данная мера реализована из-за проведения строительных работ.