Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

07:53

Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом в час пик

транспортавтогород

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент транспорта Москвы призвал горожан в вечернее время пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – указано в публикации.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), загруженность дорог Москвы 4 августа достигнет 6 баллов. Наибольшие затруднения ожидаются в центре города, на Садовом, Третьем транспортном кольце и МКАД.

В Дептрансе подчеркнули, что на трафик влияют мелкие ДТП и ремонтно-строительные работы – их сейчас ведут на 14-м, 27-м, 85-м и 90-м километрах МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте и в Кутузовском тоннеле.

В конце июля департамент транспорта Москвы сообщил о временном запуске одностороннего движения на улице Алексея Свиридова в сторону Кутузовского проспекта. Данная мера реализована из-за проведения строительных работ.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать