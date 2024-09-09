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09 сентября, 11:51

Происшествия

Неизвестные украли четыре картины у режиссера Германа Энтина

Фото: ermolova.ru

Полиция проводит проверку после заявления о краже четырех картин из дома режиссера Германа Энтина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, картины похитили, пока режиссер лежал в больнице. Среди украденных работ – по две картины Льва Жегина и Михаила Ларионова.
При этом, согласно заявлению Германа Энтина, целостность замков в его квартире не была нарушена, однако ключей от нее, кроме самого Энтина, ни у кого нет.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Герман Энтин – почетный деятель искусств Москвы. Он принимал участие в таких фильмах, как "Следствие ведут знатоки" и "Женщины, которым повезло".

Ранее была найдена украденная из МГУ картина русского живописца Льва Лагорио "Бурное море". Работу украли из здания геологического факультета МГУ имени Ломоносова на Ленинских горах.

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