09 сентября, 11:51Происшествия
Неизвестные украли четыре картины у режиссера Германа Энтина
Фото: ermolova.ru
Полиция проводит проверку после заявления о краже четырех картин из дома режиссера Германа Энтина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, картины похитили, пока режиссер лежал в больнице. Среди украденных работ – по две картины Льва Жегина и Михаила Ларионова.
При этом, согласно заявлению Германа Энтина, целостность замков в его квартире не была нарушена, однако ключей от нее, кроме самого Энтина, ни у кого нет.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Герман Энтин – почетный деятель искусств Москвы. Он принимал участие в таких фильмах, как "Следствие ведут знатоки" и "Женщины, которым повезло".
Ранее была найдена украденная из МГУ картина русского живописца Льва Лагорио "Бурное море". Работу украли из здания геологического факультета МГУ имени Ломоносова на Ленинских горах.